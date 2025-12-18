Nike Life
男子运动休闲夹克
¥1,299
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子运动休闲夹克采用厚实挺括的斜纹棉料制成。宽松版型，便于轻松叠搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1257-010
产品细节
- Nike Life 标签
- 双向拉链
- 纽扣袖口
- 插手口袋
- 面料：100% 棉。口袋：50% 棉/50% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
