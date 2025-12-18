 
Nike Life 男子运动休闲夹克 - 黑/白色

Nike Life

男子运动休闲夹克

¥1,299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子运动休闲夹克采用厚实挺括的斜纹棉料制成。宽松版型，便于轻松叠搭。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1257-010

Nike Life

产品细节

  • Nike Life 标签
  • 双向拉链
  • 纽扣袖口
  • 插手口袋
  • 面料：100% 棉。口袋：50% 棉/50% 聚酯纤维
  • 可机洗
