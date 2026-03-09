 
Nike Life 男子阔腿长裤 - 暗褐/黑

Nike Life

男子阔腿长裤

16% 折让

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子阔腿长裤采用结实的梭织斜纹棉料制成。超宽松版型，搭配阔腿设计，缔造利落风范。


  • 显示颜色： 暗褐/黑
  • 款式： II0520-212

Nike Life

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子阔腿长裤采用结实的梭织斜纹棉料制成。超宽松版型，搭配阔腿设计，缔造利落风范。

产品细节

  • 后身饰有 Nike Life 标签
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 纽扣拉链门襟设计
  • 腰带环
  • 面料：100% 棉。口袋：50% 棉/50% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
