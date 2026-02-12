Nike Life
男子青年布长袖工装衬衫
35% 折让
Nike Life 男子青年布长袖工装衬衫采用轻盈青年布棉料，焕新演绎男装基本款，经久耐穿，百搭出众。宽松版型，营造休闲穿着体验。
- 显示颜色： 煤黑/白色/黑
- 款式： HV0883-060
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。
匠心设计，精益求精
精致贴片饰有霍利斯特步道的“数字”地图，霍利斯特步道位于俄勒冈州比弗顿 Nike 总部外，是一条 1.4 英里长的跑步环线。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 后领内侧挂环设计
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
