Nike Life
Library 男子灯芯绒长裤
25% 折让
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。Nike Life Library 男子灯芯绒长裤采用柔软灯芯绒面料，搭配正面褶裥设计和直筒剪裁，缔造舒适随性的造型。 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： HV1325-451
Nike Life
25% 折让
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。Nike Life Library 男子灯芯绒长裤采用柔软灯芯绒面料，搭配正面褶裥设计和直筒剪裁，缔造舒适随性的造型。 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。
产品细节
- 后身刺绣耐克勾标志
- 纽扣拉链门襟设计
- 插手口袋采用佩斯利图案衬里
- 后身双贴边口袋
- 面料：100% 棉。 口袋：50% 棉/50% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色
- 款式： HV1325-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。