 
Nike Life Shed 男子夹克 - 苔木棕色/黑

Shed 男子夹克

Nike Life Shed 男子夹克能有效御寒，采用梭织斜纹面料，挺括耐穿，是你的日常穿搭佳选。 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验，打造前卫造型。 佩斯利拼接里料，增添时尚风范。


  • 显示颜色： 苔木棕色/黑
  • 款式： HV1323-235

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

正面按扣挡风片包覆双向拉链开襟，塑就简约利落风范。 大号插手口袋和额外隐藏式按扣小口袋，方便储物，美观实用。 保暖风帽搭配帽檐，营造温暖包覆效果。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 金属按扣
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 面料：100% 棉。 里料：50% 棉/50% 聚酯纤维。 填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。