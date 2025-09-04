Nike Long Jump Elite

¥999

非凡轻盈设计，兼顾出众回弹性和稳定性。

非凡轻盈设计，兼顾出众回弹性和稳定性。Nike Long Jump Elite 男子田径跳远钉鞋采用匠心设计，轻盈非凡，助你跃出新高度。出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。鞋款兼具稳固贴合性能。可调式魔术贴固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。

强劲抓地力，稳稳起落

前足搭载七颗可拆卸鞋钉，结合基于运动员反馈而设计的外底冲击波纹路，铸就可驾驭跑道的出色抓地力。后跟纹路设计灵感源自鲨鱼皮，助你稳稳驾驭多种地面。

稳固鞋底

匠心设计结合柔韧足底，在起跳和加速时营造舒适感受。 全掌型碳纤维板设计，缔造出色推进感和稳定脚感。

舒适贴合

固定带塑就稳固贴合感。 采用便捷穿脱设计，每次跳远完成后可自主调节贴合度。