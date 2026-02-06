Nike Long Jump Elite Glam

¥1,199

以大胆明亮的外观展现时尚风范。Nike Long Jump Elite Glam 男子田径跳远钉鞋轻盈非凡，兼具出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。可调式魔术贴固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。

强劲抓地力，稳稳起落

前足搭载七颗可拆卸鞋钉，结合基于运动员反馈而设计的外底冲击波纹路，铸就可驾驭跑道的出色抓地力。后跟纹路助你稳稳驾驭多种地面。

稳固鞋底

匠心设计结合柔韧足底，在起跳时营造舒适感受。全掌型碳纤维板设计，缔造出色推进感和稳定脚感。

舒适贴合

固定带塑就稳固贴合感，采用便捷穿脱设计，每次跳远完成后可自主调节贴合度。鞋带饰有可拆卸金色链条坠饰，打造专属造型。