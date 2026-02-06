Nike Long Jump Elite Glam
男子田径跳远钉鞋
¥1,199
以大胆明亮的外观展现时尚风范。Nike Long Jump Elite Glam 男子田径跳远钉鞋轻盈非凡，兼具出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。可调式魔术贴固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。
- 显示颜色： 爆炸粉/空间蓝/电子绿/黑
- 款式： IM9128-600
Nike Long Jump Elite Glam
¥1,199
以大胆明亮的外观展现时尚风范。Nike Long Jump Elite Glam 男子田径跳远钉鞋轻盈非凡，兼具出众回弹性和稳定性，助你加速起跳、自信凌跃。足底抓地设计，助你在多种地面稳稳直立。可调式魔术贴固定带，稳固锁定双足，助你全力起跳。
强劲抓地力，稳稳起落
前足搭载七颗可拆卸鞋钉，结合基于运动员反馈而设计的外底冲击波纹路，铸就可驾驭跑道的出色抓地力。后跟纹路助你稳稳驾驭多种地面。
稳固鞋底
匠心设计结合柔韧足底，在起跳时营造舒适感受。全掌型碳纤维板设计，缔造出色推进感和稳定脚感。
舒适贴合
固定带塑就稳固贴合感，采用便捷穿脱设计，每次跳远完成后可自主调节贴合度。鞋带饰有可拆卸金色链条坠饰，打造专属造型。
其他细节
- 鞋面采用轻盈合成材质，透气出众
- 后跟采用厚实模压泡棉，专为跳远运动员需求设计，打造出众缓震体验
- 后跟打孔设计，有助减轻鞋身重量，缔造出色透气性
产品细节
- 显示颜色： 爆炸粉/空间蓝/电子绿/黑
- 款式： IM9128-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。