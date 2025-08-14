 
Luka 4 东契奇大童篮球鞋 - 白色/黑/狼灰/亮深红

Luka 4

东契奇大童篮球鞋

Luka 4 东契奇大童篮球鞋借鉴 Jordan 4 的设计，融入 Jordan 经典元素，旨在向经典配色致意。经典黑白色系搭配斑点水泥灰细节，塑就经典外观。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，缔造舒适稳定的脚感。开启你的主场吧！


  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/亮深红
  • 款式： HJ5225-101

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就强劲支撑和出众包覆，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。

其他细节

  • 这款卢卡·东契奇战靴右脚鞋舌内侧饰有心形图案，旨在致敬他对女儿的深切爱意
  • 外底饰有仿指南针装饰，旨在向卢卡的炸场球风致敬

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.8

    37.5: 鞋内长 24

    38: 鞋内长 24.4

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.2

    40: 鞋内长 25.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

