Luka 4
东契奇幼童运动鞋
32% 折让
在球场上，卢卡·东契奇全力以赴投入比赛。 Luka 4 是卢卡第四代签名鞋款，彰显他的赛场精神。 Luka 4 东契奇幼童运动鞋采用匠心设计，柔软灵活且富有支撑力，助力未来 MVP 尽兴畅动。 快速固定带，方便穿脱，助力小宝贝尽情畅玩。
- 显示颜色： 微绿/蒸气绿/金属银/黑
- 款式： HJ5226-300
轻松穿脱，尽情畅玩
魔术贴粘扣固定带，令小宝贝轻松穿脱，塑就专属的稳固贴合感受。
稚嫩双足，出众缓震
足底搭配柔软泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震的日常穿着体验。
产品细节
- 橡胶外底
- 后跟提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.2
29.5: 鞋内长 19.2
31: 鞋内长 20.6
32: 鞋内长 21.6
33.5: 鞋内长 22.2
35: 鞋内长 22.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
