Luka 4 PF

¥719 ¥949 24% 折让

众所周知，卢卡·东契奇喜欢走向户外，逃离城市生活。Luka 4 PF 东契奇男子篮球鞋鞋舌与后跟搭配奶牛印花细节，鞋垫饰有格纹图案，可谓农场生活的写照，旨在颂扬大自然和简单的生活方式。采用 Cushlon 泡绵、Air Zoom 缓震配置和 IsoPlate，缔造出色脚感，助你全力以赴制霸球场。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。该鞋款沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，巧搭强韧灵活的 IsoPlate，塑就富有支撑力的包覆效果，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。 前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。 结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。