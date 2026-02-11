每一段传奇，都有它的起点。对于 Luka 来说，他的传奇始于马德里，而 MJ 的传奇始于芝加哥。Luka 5 ASW PF 东契奇全明星男子篮球鞋的配色旨在致敬两位传奇球员，采用红色鞋面和亮眼的银色细节。专为能将压力转化为亮眼表现的球员而设计，助你掌控球场。这款鞋采用 Cushlon 3.0 泡绵，带来出众缓震性能，并配备强韧灵活的 IsoBand 系统，助你急起急停，迅速爆发完成下一个动作。Luka 的球技？让人闻风丧胆。那这双鞋呢？让人爱不释手。

显示颜色： 亮深红/金属银/黑

款式： IQ0661-600