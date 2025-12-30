Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列

¥1,049

2026 年将迎来马年。Luka 5 "Chinese New Year" PF Jordan 新年系列东契奇男子篮球鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马。棕色、纹理提花和略带光泽感的皮革为你所需的技术和缓震增添了丰富的立体感。这款鞋专为卢卡的运动风格而打造——想快就快，需要时就控制，始终势不可挡。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。灵活的 IsoBand 为你提供稳定性和支撑性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。添加出众回弹的全掌型 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。