Luka .77 PF
东契奇男子篮球鞋
28% 折让
Luka .77 PF 东契奇男子篮球鞋出众耐穿，匹配卢卡在球场上的强韧表现，助你制霸球场。高磨损区域融入匠心设计搭配耐穿橡胶外底，助你轻松驾驭比赛。Air Zoom 缓震配置结合双密度泡绵，缔造出众回弹缓震性能和舒适穿着感受，伴你从容应战。
- 显示颜色： 白色/科技灰/火焰红/黑
- 款式： HF0819-103
柔韧灵活，舒适耐穿
助你轻松掌控球场。鞋面高磨损区域融入匠心设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，让你从容驾驭室内场地。
舒适非凡
中底搭载双密度泡绵，由硬质泡绵结合柔软回弹的泡绵。结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验。
干爽体验，畅快鏖战
高磨损区域采用耐穿设计，同时出色透气，令双足保持干爽，助你畅快鏖战。
产品细节
- PF 版本采用匠心设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
