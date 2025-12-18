 
Luka Dončić Dri-FIT Diamond 东契奇男子速干短裤 - 黑/帆白

Luka Dončić

Dri-FIT Diamond 东契奇男子速干短裤

¥399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上轻盈的 Luka Dončić Dri-FIT Diamond 东契奇男子速干短裤，彰显你对卢卡·东契奇的热爱之情。整版手绘卢卡标志印花，为造型增添出众风采；导湿速干技术，助你在球场上活力满满。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM2207-010

¥399

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IM2207-010

