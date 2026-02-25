Luka Elite
东契奇舒适速干中筒运动袜（1 双）
15% 折让
Luka Elite 东契奇舒适速干中筒运动袜（1 双）在袜底、后跟和足尖采用加厚处理，迈步时能有助减缓冲击力，助你在球场上大显身手。板带包覆足弓，实现出众支撑效果。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IF2723-133
其他细节
- 足底关键区域采用加厚设计，有助于减缓冲击力
- 环绕式足弓板带，塑就舒适脚感，营造出众支撑力
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/莱赛尔纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
