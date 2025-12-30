 
Luka Rise 东契奇半硬顶可调节运动帽 - 帆白/黑/黑

Luka Rise

东契奇半硬顶可调节运动帽

¥269
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

戴上 Luka Rise 东契奇半硬顶可调节运动帽，彰显你对 Luka 的热爱。这款经典半硬顶运动帽采用弧形帽檐设计，营造休闲复古风格。


  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： IF7166-133

Luka Rise

¥269

戴上 Luka Rise 东契奇半硬顶可调节运动帽，彰显你对 Luka 的热爱。这款经典半硬顶运动帽采用弧形帽檐设计，营造休闲复古风格。

其他细节

  • 背面可调式按扣固定带设计，可自行调整贴合度
  • 汗带设计，营造舒适感受

产品细节

  • 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： IF7166-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。