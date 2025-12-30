Luka Rise
东契奇半硬顶可调节运动帽
¥269
戴上 Luka Rise 东契奇半硬顶可调节运动帽，彰显你对 Luka 的热爱。这款经典半硬顶运动帽采用弧形帽檐设计，营造休闲复古风格。
- 显示颜色： 帆白/黑/黑
- 款式： IF7166-133
Luka Rise
¥269
戴上 Luka Rise 东契奇半硬顶可调节运动帽，彰显你对 Luka 的热爱。这款经典半硬顶运动帽采用弧形帽檐设计，营造休闲复古风格。
其他细节
- 背面可调式按扣固定带设计，可自行调整贴合度
- 汗带设计，营造舒适感受
产品细节
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 帆白/黑/黑
- 款式： IF7166-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。