Nike Machomai 3
男/女拳击鞋
¥699
穿上 Nike Machomai 3 男/女拳击鞋，先发制人。 该鞋款采用舒适鞋面，贴合足形，利落耐穿，缔造轻盈脚感，轻松适配不同身形和尺码的拳击手。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF7333-001
脚感轻盈
轻盈鞋面，赋予双足出众透气性，助力驾驭比赛和对练。
非凡抓地
焕新天然橡胶外底灵活柔韧、经久耐穿，提供掌控力和抓地力，可驾驭不同拳击场。
系带设计
改良孔眼有助减轻鞋带压力，便于穿脱，彰显简约造型。
产品细节
