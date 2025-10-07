 
Nike Machomai 3 男/女拳击鞋 - 多色/多色

¥799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike Machomai 3 男/女拳击鞋，解放双手，向对手发起猛攻。 利落鞋款采用全新鞋面，舒适贴合双足，赋予足尖轻盈感受。 经久耐穿，助力发挥迅敏表现，轻松适配不同身形和尺码的拳击手。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： HQ2831-900

Nike Machomai 3

穿上 Nike Machomai 3 男/女拳击鞋，解放双手，向对手发起猛攻。 利落鞋款采用全新鞋面，舒适贴合双足，赋予足尖轻盈感受。 经久耐穿，助力发挥迅敏表现，轻松适配不同身形和尺码的拳击手。

轻盈鞋面

轻盈透气鞋面，助力驾驭比赛和对练。

非凡抓地

焕新天然橡胶外底灵活柔韧、经久耐穿，提供掌控力和抓地力，可驾驭不同拳击场。

系带设计

改良孔眼，有助减轻鞋带压力。 便于穿脱，彰显简约造型。

产品细节

