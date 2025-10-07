Nike Machomai 3
男/女拳击鞋
¥799
穿上 Nike Machomai 3 男/女拳击鞋，解放双手，向对手发起猛攻。 利落鞋款采用全新鞋面，舒适贴合双足，赋予足尖轻盈感受。 经久耐穿，助力发挥迅敏表现，轻松适配不同身形和尺码的拳击手。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： HQ2831-900
轻盈鞋面
轻盈透气鞋面，助力驾驭比赛和对练。
非凡抓地
焕新天然橡胶外底灵活柔韧、经久耐穿，提供掌控力和抓地力，可驾驭不同拳击场。
系带设计
改良孔眼，有助减轻鞋带压力。 便于穿脱，彰显简约造型。
产品细节
