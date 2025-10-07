穿上 Nike Machomai 3 男/女拳击鞋，解放双手，向对手发起猛攻。 利落鞋款采用全新鞋面，舒适贴合双足，赋予足尖轻盈感受。 经久耐穿，助力发挥迅敏表现，轻松适配不同身形和尺码的拳击手。

穿上 Nike Machomai 3 男/女拳击鞋，解放双手，向对手发起猛攻。 利落鞋款采用全新鞋面，舒适贴合双足，赋予足尖轻盈感受。 经久耐穿，助力发挥迅敏表现，轻松适配不同身形和尺码的拳击手。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。