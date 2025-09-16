 
Nike Manoa Leather 男子运动靴 - 草垛黄/丝绒棕/桦树黄/草垛黄

男子运动靴

¥699
草垛黄/丝绒棕/桦树黄/草垛黄
黑/黑/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Manoa Leather 男子运动靴采用利落皮革鞋面、厚实加垫鞋口和结实底纹，令你保持舒适且利落有型。加衬鞋舌采用匠心打造，有助减少碎屑进入鞋内，系带或不系带皆可营造混搭风范。


  • 显示颜色： 草垛黄/丝绒棕/桦树黄/草垛黄
  • 款式： HF7095-700

Nike Manoa Leather 男子运动靴采用利落皮革鞋面、厚实加垫鞋口和结实底纹，令你保持舒适且利落有型。加衬鞋舌采用匠心打造，有助减少碎屑进入鞋内，系带或不系带皆可营造混搭风范。

其他细节

  • 天然皮革鞋面出众耐穿，舒适非凡
  • 泡绵中底，塑就轻盈缓震效果
  • 结实橡胶外底搭配大号凸纹，提供出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 草垛黄/丝绒棕/桦树黄/草垛黄
  • 款式： HF7095-700

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。