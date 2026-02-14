Nike Match 足球守门员手套（1 副）的手掌部位添加乳胶泡绵设计，可在强力扑救时减缓足球冲击力，让你无所畏惧，从容应对每一次扑救。采用顺滑表面，提升对球的抓握力；手指两侧采用网眼拼接设计，有助于提升舒适性。

Nike Match 足球守门员手套（1 副）的手掌部位添加乳胶泡绵设计，可在强力扑救时减缓足球冲击力，让你无所畏惧，从容应对每一次扑救。采用顺滑表面，提升对球的抓握力；手指两侧采用网眼拼接设计，有助于提升舒适性。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。