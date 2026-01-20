Nike MAVN Dri-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）速干高腰紧身裤柔软舒适，导湿速干，适合日常穿着。我们精简了缝线，在关键位置采用平缝设计，触感顺滑，并在后腰内侧增添一个口袋，可容纳随身小物件。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁和时髦配色，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。

显示颜色： 黑/黑

款式： IM1762-010