Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫专为青春少女运动表现打造，采用超宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。优质针织面料结合 Therma-FIT 技术，助你保持温暖舒适。

Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）全长拉链开襟薄绒连帽衫专为青春少女运动表现打造，采用超宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。优质针织面料结合 Therma-FIT 技术，助你保持温暖舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。