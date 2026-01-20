Nike MAVN Therma-FIT 耐克好动心系列大童（女孩）薄绒长裤采用柔软的弹性腰部和裤腿的个性褶裥，打造别具一格的基础单品。专为青春少女运动表现打造，采用宽松版型，宽大舒适，打造衣橱理想叠搭单品。优质精选面料，看起来柔软，上身穿着更软。让你在运动时不束缚、休息时更自在。重新演绎经典运动廓形：利落剪裁、时髦配色和褶裥细节设计，让你轻松拿捏每日穿搭。专为全能表现而造，无论你是去上课还是上场，都能一样轻松制胜。裤脚后侧搭配内置按扣设计，可随心穿搭，助你从容应对不同挑战。

显示颜色： 图腾黑紫/黑/图腾黑紫

款式： IM1764-502