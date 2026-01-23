 
Nike Medium Checked Luggage 24 英寸硬壳行李箱 - 黑/黑/黑

Nike Medium Checked Luggage

24 英寸硬壳行李箱

¥1,999

准备启程。Nike Medium Checked Luggage 24 英寸硬壳行李箱做工精良、造型时尚，无论前往何处旅行，都能兼顾出色的耐用性与现代风格。采用轻盈耐用的材料，为随身物品提供安全的收纳空间。360 度万向轮，助你在机场内外轻松穿梭。内部宽敞隔层，搭配可调节隔挡和网眼口袋，便于有序收纳物品。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IO0771-010

其他细节

  • 一侧隔层搭配可调节固定带，帮助有序收纳随身物品
  • 可扩展式拼接设计，在需要时可扩大收纳空间
  • 衬里可通过拉链拆卸清洗
  • 拉杆的把手位置添加衬垫，为旅程增添舒适感受
  • 附赠贴纸，可随心装饰

产品细节

  • 符合 TSA 标准的拉链锁
  • 尺寸（含轮子与提手）：40 长 x 32 宽 x 67 高（厘米）
  • 4.63千克
  • 面料：橡塑材料。里料：织物
  • 不可机洗
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
