准备启程。Nike Medium Checked Luggage 24 英寸硬壳行李箱做工精良、造型时尚，无论前往何处旅行，都能兼顾出色的耐用性与现代风格。采用轻盈耐用的材料，为随身物品提供安全的收纳空间。360 度万向轮，助你在机场内外轻松穿梭。内部宽敞隔层，搭配可调节隔挡和网眼口袋，便于有序收纳物品。

准备启程。Nike Medium Checked Luggage 24 英寸硬壳行李箱做工精良、造型时尚，无论前往何处旅行，都能兼顾出色的耐用性与现代风格。采用轻盈耐用的材料，为随身物品提供安全的收纳空间。360 度万向轮，助你在机场内外轻松穿梭。内部宽敞隔层，搭配可调节隔挡和网眼口袋，便于有序收纳物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。