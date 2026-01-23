Nike Medium Checked Luggage
24 英寸硬壳行李箱
¥1,999
准备启程。Nike Medium Checked Luggage 24 英寸硬壳行李箱做工精良、造型时尚，无论前往何处旅行，都能兼顾出色的耐用性与现代风格。采用轻盈耐用的材料，为随身物品提供安全的收纳空间。360 度万向轮，助你在机场内外轻松穿梭。内部宽敞隔层，搭配可调节隔挡和网眼口袋，便于有序收纳物品。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IO0771-010
其他细节
- 一侧隔层搭配可调节固定带，帮助有序收纳随身物品
- 可扩展式拼接设计，在需要时可扩大收纳空间
- 衬里可通过拉链拆卸清洗
- 拉杆的把手位置添加衬垫，为旅程增添舒适感受
- 附赠贴纸，可随心装饰
产品细节
- 符合 TSA 标准的拉链锁
- 尺寸（含轮子与提手）：40 长 x 32 宽 x 67 高（厘米）
- 4.63千克
- 面料：橡塑材料。里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
