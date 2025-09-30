 
Nike Mercurial Lite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩足球护腿板（1 对） - 冰番石榴色/浅甜瓜橙/深渊绿

Nike Mercurial Lite "Kylian Mbappé"

耐克刺客系列姆巴佩足球护腿板（1 对）

¥199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

痴迷于追求速度？ 谁不是呢？ Nike Mercurial Lite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩足球护腿板（1 对）采用轻盈外壳和柔软泡绵，可有助缓震，同时助你畅享自如运动体验。


  • 显示颜色： 冰番石榴色/浅甜瓜橙/深渊绿
  • 款式： IM4970-838

产品细节

  • 护腿板：72% 树脂/28% 乙烯基醋纤。护胫套：65% 聚酯纤维/19% 二烯类弹性纤维/16% 氨纶
  • 手洗
