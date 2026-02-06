攻无不克，绿茵利器。Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列 AG 人造草地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。

鞋底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

