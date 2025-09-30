 
Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列 MG 多种场地高帮足球鞋 - 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑

Nike Mercurial Superfly 10 Academy

耐克刺客系列 MG 多种场地高帮足球鞋

10% 折让
Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列 MG 多种场地高帮足球鞋 - 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
想让疾速表现跃升新层次？Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列 MG 多种场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。


  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
  • 款式： FQ1456-600

Nike Mercurial Superfly 10 Academy

10% 折让

想让疾速表现跃升新层次？Nike Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列 MG 多种场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

鞋款采用合成材质搭配织物材料，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
  • 款式： FQ1456-600

