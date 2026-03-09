 
Nike Mercurial Superfly 10 Pro 耐克刺客系列男/女 AG 人造草地高帮足球鞋 - 亮石灰色/橙红/荧光黄

Nike Mercurial Superfly 10 Pro

耐克刺客系列男/女 AG 人造草地高帮足球鞋

准备好疾速驰骋了吗？ Nike Mercurial Superfly 10 Pro 耐克刺客系列男/女 AG 人造草地高帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。 鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。 Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，令球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 亮石灰色/橙红/荧光黄
  • 款式： HQ3161-300

准备好疾速驰骋了吗？ Nike Mercurial Superfly 10 Pro 耐克刺客系列男/女 AG 人造草地高帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。 鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。 Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，令球技跃升新层次。

非凡触球体验

匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。 前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。 鱼鳍状鞋钉搭配锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面， 结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。 鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。 略带弹性的 Flyknit 飞织鞋口，稳固贴合。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
