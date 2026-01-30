 
Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 落日红/旧宝蓝

Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."

耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋以他每场比赛的风采为灵感，采用 Air Zoom 缓震配置，助你全速突破防守，让防守球员望尘莫及。


  • 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
  • 款式： IM3646-640

设计揭秘

表层金属色调致敬维尼修斯·儒尼奥尔在场上的风采，以及他对明亮色彩足球鞋的终生热爱。第二层色调则是为了致敬他为获得穿上这双鞋的资格所付出的努力。

非凡脚感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。

舒适贴合

鞋面采用合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
