Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr."
耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
¥599
在球场上，你希望自己能像维尼修斯·儒尼奥尔一样引人注目。这款醒目的 Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋以他每场比赛的风采为灵感，采用 Air Zoom 缓震配置，助你全速突破防守，让防守球员望尘莫及。
- 显示颜色： 落日红/旧宝蓝
- 款式： IM3646-640
设计揭秘
表层金属色调致敬维尼修斯·儒尼奥尔在场上的风采，以及他对明亮色彩足球鞋的终生热爱。第二层色调则是为了致敬他为获得穿上这双鞋的资格所付出的努力。
非凡脚感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
迅疾表现，强劲抓地
生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
