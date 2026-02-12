Nike Mercurial Vapor 16 Elite
耐克刺客系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
39% 折让
痴迷于追求速度？皆专注于实现迅疾表现。攻无不克，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，满足你对尽善尽美的追求。
- 显示颜色： 亮石灰色/橙红/荧光黄
- 款式： FQ1457-302
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。V 字形和锋刃形鞋钉，助你在切入时轻松急停。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助你在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡的触球体验，有助减少磨合时间。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
