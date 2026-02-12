 
Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 浅甜瓜橙/伊格鲁蓝/孔雀蓝

设计你的 Nike By You 专属定制产品

痴迷于追求速度？基里安·姆巴佩也是如此。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和基里安提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，满足你对尽善尽美的追求。


  • 显示颜色： 浅甜瓜橙/伊格鲁蓝/孔雀蓝
  • 款式： FQ8683-801

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，解锁基里安疾速风范。V 字形和锋刃形鞋钉，助基里安在切入时轻松急停。

非凡触球感

Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感，助力基里安在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上迅疾出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡的触球体验，有助减少磨合时间。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
