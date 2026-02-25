Nike Metcon 10
女子训练鞋力量训练
22% 折让
深蹲、弓步、推拉训练，稳稳挺你发力。穿上 Nike Metcon 10 女子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。Metcon 10 在重量减轻的同时，仍旧带来出色能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。配色 603 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 薄雾紫/宝石蓝/珊瑚红
- 款式： HQ2620-501
Nike Metcon 10
22% 折让
深蹲、弓步、推拉训练，稳稳挺你发力。穿上 Nike Metcon 10 女子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。Metcon 10 在重量减轻的同时，仍旧带来出色能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。配色 603 为圣诞系列精选配色。
稳定出众，实力非凡
在后跟下方这一关键部位融入强韧 Hyperlift 垫片，可在举重时有效提升稳定性，助力深蹲、硬举和挺举等动作，同时缔造无拘迈步体验。加宽鞋头设计令脚趾自如伸展，帮助足部有效发力。
提升灵活性
革新中底设计，搭配轻盈 ReactX 泡绵，提升能量回馈。外底结合凹槽设计，在进行跳箱运动和快速冲刺等高强度训练时提供灵活的回弹缓震。
稳稳抓地，勇往直前
鞋头和外底高磨损区域融入粘性纹理橡胶，铸就非凡抓地力和耐穿性。新颖抓地纹路设计，助你轻松驾驭潮湿地面。
舒适贴合
中足板带设计，系上鞋带即可将双足稳固在鞋床上。结实后跟包覆，结合鞋带多余部分可收纳设计，助你专注调整姿势，以免移位或打滑。
其他细节
- 精制网眼设计，营造出色透气性
- 中足橡胶包覆，轻盈灵活
- 坚固后跟夹，经久耐穿，助力倒立俯卧撑
产品细节
- 显示颜色： 薄雾紫/宝石蓝/珊瑚红
- 款式： HQ2620-501
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。