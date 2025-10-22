Nike Metcon 10 By You

¥1,199

为 Nike Metcon 10 By You 专属定制女子训练鞋添加点睛之笔，彰显个性风格。 搭载强韧 Hyperlift 外底，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。 与前代产品相比，Metcon 10 在重量减轻的同时，有效提升了能量回馈，助你轻松应对各种训练动作。

提升灵活性 中底搭载 ReactX 泡绵，堪称 Metcon 系列的创新杰作。 外底结合弯曲凹槽设计，在进行跳箱运动和快速冲刺等高强度训练时提供出众回弹缓震性能。 稳稳抓地，勇往直前 中足和鞋头等高磨损区域融入坚韧粘性纹理，经匠心排布，铸就非凡抓地力和耐穿性。 新颖抓地纹路设计，打造平整粘性表面，助你轻松驾驭潮湿地面。

其他细节 中足板带设计，系上鞋带即可将双足稳固在鞋床上。 结合结实的后跟包覆和鞋带收纳设计，助你专注调整姿势，避免移位或打滑。

开孔式精制网眼设计，营造出色透气性

中底橡胶包覆的精准度和轻盈灵活性能优于 Metcon 9

坚固塑料后跟夹，经久耐穿，助力倒立俯卧撑 其他细节 中足板带设计，系上鞋带即可将双足稳固在鞋床上。 结合结实的后跟包覆和鞋带收纳设计，助你专注调整姿势，避免移位或打滑。

开孔式精制网眼设计，营造出色透气性

中底橡胶包覆的精准度和轻盈灵活性能优于 Metcon 9

坚固塑料后跟夹，经久耐穿，助力倒立俯卧撑