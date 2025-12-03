Nike Metro Tek
大童运动鞋
23% 折让
上脚 Nike Metro Tek 大童运动鞋，随心开启探索之旅。泡绵缓震配置出众回弹，提供出色能量反馈；轻盈织物鞋面，多种活动皆可轻松驾驭。稳固贴合设计，助力随心活动，堪称畅玩佳选单品。
- 显示颜色： 黑/灰黑/赛车蓝/金属黑
- 款式： HQ2007-004
Nike Metro Tek
23% 折让
上脚 Nike Metro Tek 大童运动鞋，随心开启探索之旅。泡绵缓震配置出众回弹，提供出色能量反馈；轻盈织物鞋面，多种活动皆可轻松驾驭。稳固贴合设计，助力随心活动，堪称畅玩佳选单品。
其他细节
- 全掌型泡绵缓震配置，缔造柔软脚感和出众回弹效果，助你活力迈步
- 鞋面采用利落外观和耐穿结构，专为都市生活打造
- 轻盈透气鞋面质感柔软，提供有力支撑
产品细节
- 经典鞋带
- 柔软泡绵，缓震出众
- 显示颜色： 黑/灰黑/赛车蓝/金属黑
- 款式： HQ2007-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。