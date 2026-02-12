 
Nike Metro Tek 大童运动鞋 - 砂岩灰粉/麦芽黄/魅力粉

Nike Metro Tek

大童运动鞋

17% 折让
砂岩灰粉/麦芽黄/魅力粉
黑/灰黑/赛车蓝/金属黑
黑/煤黑/冰川蓝/白色

上脚 Nike Metro Tek 大童运动鞋，随心开启探索之旅。泡绵缓震配置出众回弹，提供出色能量反馈；轻盈织物鞋面，多种活动皆可轻松驾驭。稳固贴合设计，助力随心活动，堪称畅玩佳选单品。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/麦芽黄/魅力粉
  • 款式： HQ2007-600

其他细节

  • 全掌型泡绵缓震配置，缔造柔软脚感和出众回弹效果，助你活力迈步
  • 鞋面采用利落外观和耐穿结构，专为都市生活打造
  • 轻盈透气鞋面质感柔软，提供有力支撑

产品细节

  • 经典鞋带
  • 柔软泡绵，缓震出众
