 
Nike Metro Tek 幼童运动鞋 - 白色/山峰白/米白/金属山峰白

Nike Metro Tek

幼童运动鞋

32% 折让
白色/山峰白/米白/金属山峰白
幻影灰白/温和冷月光/浅蓟紫

上脚 Nike Metro Tek 幼童运动鞋，随心开启探索之旅。泡绵缓震配置出众回弹，提供出色能量回馈；轻盈织物与合成材质组合鞋面，多种活动皆可轻松驾驭。稳固贴合设计，助力随心活动，堪称畅玩佳选单品。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/米白/金属山峰白
  • 款式： HQ2008-101

Nike Metro Tek

32% 折让

上脚 Nike Metro Tek 幼童运动鞋，随心开启探索之旅。泡绵缓震配置出众回弹，提供出色能量回馈；轻盈织物与合成材质组合鞋面，多种活动皆可轻松驾驭。稳固贴合设计，助力随心活动，堪称畅玩佳选单品。

其他细节

  • 柔软泡绵，回弹出众，带来出色能量反馈，助孩子尽情畅玩
  • 轻盈透气鞋面，打造非凡耐穿性
  • 利落款型结合柔软鞋面，塑就出众舒适体验和耐穿性

产品细节

  • 可调式固定带搭配弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/山峰白/米白/金属山峰白
  • 款式： HQ2008-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。