Nike Miler 马年限定脱缰系列
新年款大童拒水夹克防晒衣皮肤衣
¥329
Nike Miler 马年限定脱缰系列新年款大童拒水夹克防晒衣皮肤衣专为畅跑匠心设计。采用拒水梭织面料和紫外线防护设计，晴雨皆宜，助你轻松出行。风帽设计，提供出众包覆；反光细节，为造型增添亮点。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO3389-010
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
