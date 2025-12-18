 
Nike Miler 马年限定脱缰系列新年款大童拒水夹克防晒衣皮肤衣 - 黑

Nike Miler 马年限定脱缰系列

新年款大童拒水夹克防晒衣皮肤衣

¥329
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Miler 马年限定脱缰系列新年款大童拒水夹克防晒衣皮肤衣专为畅跑匠心设计。采用拒水梭织面料和紫外线防护设计，晴雨皆宜，助你轻松出行。风帽设计，提供出众包覆；反光细节，为造型增添亮点。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO3389-010

Nike Miler 马年限定脱缰系列

¥329

Nike Miler 马年限定脱缰系列新年款大童拒水夹克防晒衣皮肤衣专为畅跑匠心设计。采用拒水梭织面料和紫外线防护设计，晴雨皆宜，助你轻松出行。风帽设计，提供出众包覆；反光细节，为造型增添亮点。

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO3389-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。