 
Nike Miler Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣 - 白色

Nike Miler

Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣

¥369

为无惧天气变化、随时准备奔跑的叛逆玩家而生。Nike Miler Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣质感轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。防紫外线设计，提供出色包覆效果。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IV2637-100

Nike Miler

¥369

为无惧天气变化、随时准备奔跑的叛逆玩家而生。Nike Miler Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣质感轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。防紫外线设计，提供出色包覆效果。

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 可机洗
  • 本衣款能够为遮盖部位提供 UVA 及 UVB 紫外线保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IV2637-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。