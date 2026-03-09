Nike Miler
Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣
¥369
为无惧天气变化、随时准备奔跑的叛逆玩家而生。Nike Miler Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣质感轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。防紫外线设计，提供出色包覆效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV2637-100
Nike Miler
¥369
为无惧天气变化、随时准备奔跑的叛逆玩家而生。Nike Miler Dri-FIT 大童速干夹克防晒衣质感轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。防紫外线设计，提供出色包覆效果。
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 可机洗
- 本衣款能够为遮盖部位提供 UVA 及 UVB 紫外线保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV2637-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。