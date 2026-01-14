Nike Miler Dri-FIT 大童速干梭织长裤采用裤脚外侧拉链设计，搭配关键位置打孔拼接，助你在跑步升温之际，让双腿保持清爽透气。轻盈面料结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，令身体保持干爽，助你专注畅跑，一路向前。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。