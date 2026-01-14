Nike Miler
Dri-FIT 大童速干梭织长裤
¥299
Nike Miler Dri-FIT 大童速干梭织长裤采用裤脚外侧拉链设计，搭配关键位置打孔拼接，助你在跑步升温之际，让双腿保持清爽透气。轻盈面料结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，令身体保持干爽，助你专注畅跑，一路向前。
- 显示颜色： 神秘深海蓝
- 款式： IF2427-461
Nike Miler
¥299
Nike Miler Dri-FIT 大童速干梭织长裤采用裤脚外侧拉链设计，搭配关键位置打孔拼接，助你在跑步升温之际，让双腿保持清爽透气。轻盈面料结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，令身体保持干爽，助你专注畅跑，一路向前。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 神秘深海蓝
- 款式： IF2427-461
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。