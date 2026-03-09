Nike Miler
Dri-FIT 大童速干短袖上衣
¥199
Nike Miler Dri-FIT 大童速干短袖上衣专为畅跑匠心设计。轻盈面料结合 Dri-FIT 技术导湿速干，提供舒适肤感，助你专心运动。
- 显示颜色： 白色/白色/调色
- 款式： IF2425-100
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
