Nike Miler
Dri-FIT 大童速干训练短裤
20% 折让
Nike Miler Dri-FIT 大童速干训练短裤专为畅跑匠心设计。轻盈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，提供舒适肤感，助你专心运动。插手口袋，方便取放小物件；腰部抽绳设计，塑就贴合穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2428-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
