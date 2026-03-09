Nike Miler
Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤
¥499
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤采用导湿速干梭织面料，柔软轻盈，弹性适中。该系列标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
- 显示颜色： 烟灰/烟灰
- 款式： IF2063-084
Nike Miler
¥499
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤采用导湿速干梭织面料，柔软轻盈，弹性适中。该系列标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 小腿处打孔侧拼接设计，提升透气性
- 弹性腰部搭配内置抽绳，带来稳固贴合感，助你心无旁骛
- 侧边口袋结合后身魔术贴粘扣口袋，便于存放你的基本装备
产品细节
- 弹性包边裤管口
- 裤脚外侧拉链设计
- 反光细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 烟灰/烟灰
- 款式： IF2063-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。