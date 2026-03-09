 
Nike Miler Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤 - 烟灰/烟灰

Nike Miler

Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤

¥499
烟灰/烟灰
黑/黑

无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤采用导湿速干梭织面料，柔软轻盈，弹性适中。该系列标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。


  • 显示颜色： 烟灰/烟灰
  • 款式： IF2063-084

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 小腿处打孔侧拼接设计，提升透气性
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，带来稳固贴合感，助你心无旁骛
  • 侧边口袋结合后身魔术贴粘扣口袋，便于存放你的基本装备

产品细节

  • 弹性包边裤管口
  • 裤脚外侧拉链设计
  • 反光细节
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
