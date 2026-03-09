Nike Miler
Dri-FIT 男子速干防晒冬季款长袖跑步上衣
16% 折让
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干防晒冬季款长袖跑步上衣轻盈舒适，采用防紫外线设计和导湿速干技术，助你轻松应对挑战。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM5967-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 针织面料触感顺滑，轻盈舒适
产品细节
- UPF 40+
- 反光细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
