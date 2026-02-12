 
Nike Miler Repel 男子冬季款拒水加绒拼接跑步夹克 - 鲜亮勃艮第酒红/红棕色

Nike Miler

Repel 男子冬季款拒水加绒拼接跑步夹克

28% 折让

Nike Miler Repel 男子冬季款拒水加绒拼接跑步夹克集多重优势于一身。 采用混合面料设计，耐穿梭织外接片搭配柔软加绒拼接，帮助抵御雨水。 设有安全收纳空间，令基本物品触手可及。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/红棕色
  • 款式： HV2670-652

无惧潮湿

上部采用拒水梭织外接片，助你在雨天保持干爽。 下部和后身采用柔软加绒拼接，可有效拒水。

匠心设计，助力畅动

下部采用弹性拼接，助你轻松畅跑，自在迈步。

其他细节

  • 插肩衣袖有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
  • 拉链口袋便于存放跑步所需物品
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 下部拼接/后身：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。 上拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
