Repel 男子冬季款拒水加绒拼接跑步夹克
33% 折让
Nike Miler Repel 男子冬季款拒水加绒拼接跑步夹克集多重优势于一身。 采用混合面料设计，耐穿梭织外接片搭配柔软加绒拼接，帮助抵御雨水。 设有安全收纳空间，令基本物品触手可及。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/红棕色
- 款式： HV2670-652
无惧潮湿
上部采用拒水梭织外接片，助你在雨天保持干爽。 下部和后身采用柔软加绒拼接，可有效拒水。
匠心设计，助力畅动
下部采用弹性拼接，助你轻松畅跑，自在迈步。
其他细节
- 插肩衣袖有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- 拉链口袋便于存放跑步所需物品
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 下部拼接/后身：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。 上拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 外接片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
