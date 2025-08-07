Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干梭织短裤
13% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干梭织短裤采用轻盈梭织面料，助你在训练中发挥出色表现。Dri-FIT 导湿速干技术，助你在升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： HJ3801-657
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 轻盈梭织面料，经久耐穿，触感顺滑
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
