Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤
22% 折让
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。采用宽松版型设计，结合导湿速干锦纶面料，助你在日常训练中畅享干爽体验。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
- 款式： IF2211-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 轻微起皱的锦纶面料，质感轻盈，缔造犹如复古热身长裤的外观
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 侧边口袋设计
- 开放式裤脚设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
