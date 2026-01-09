 
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤 - 黑/淡象牙白/黑

Nike

N.A.C. Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤

¥499
黑/淡象牙白/黑
浅军绿/淡象牙白/浅军绿

N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干梭织训练长裤版型宽松，结合导湿速干锦纶面料，助你在日常训练中畅享干爽体验。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白/黑
  • 款式： IF2211-010

Nike

¥499

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 轻微起皱的锦纶面料，质感轻盈，缔造犹如复古热身长裤的外观

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 开放式裤脚设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。