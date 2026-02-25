Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子速干训练背心
13% 折让
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干训练背心时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。采用导湿速干的针织面料，结合宽松版型，助你随时迎接挑战。
- 显示颜色： 芬蓝/芬蓝
- 款式： IF2798-491
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 厚实棉和聚酯纤维混纺面料，略带结构感
产品细节
- 后领下方刺绣耐克勾勾标志
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
