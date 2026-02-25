 
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干训练背心时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。采用导湿速干的针织面料，结合宽松版型，助你随时迎接挑战。


  • 显示颜色： 芬蓝/芬蓝
  • 款式： IF2798-491

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 厚实棉和聚酯纤维混纺面料，略带结构感

产品细节

  • 后领下方刺绣耐克勾勾标志
  • 63% 棉/37% 聚酯纤维
  • 可机洗
