Nike N.A.C.
Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫
¥399
N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫采用宽松剪裁，灵感源自复古罩衫设计，搭配导湿速干的柔软针织面料，助你在训练中保持干爽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2796-010
Nike N.A.C.
¥399
N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫采用宽松剪裁，灵感源自复古罩衫设计，搭配导湿速干的柔软针织面料，助你在训练中保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料内里融入纹理设计，塑就非凡触感
- 宽松版型结合插肩衣袖结构，塑就自如无拘的运动体验
产品细节
- 三片式风帽
- 正面口袋
- 侧边拼接和下摆采用罗纹设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2796-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。