 
Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫 - 黑/黑

Nike N.A.C.

Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫

¥399

N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike N.A.C. Dri-FIT 男子速干针织无袖训练连帽衫采用宽松剪裁，灵感源自复古罩衫设计，搭配导湿速干的柔软针织面料，助你在训练中保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF2796-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 针织面料内里融入纹理设计，塑就非凡触感
  • 宽松版型结合插肩衣袖结构，塑就自如无拘的运动体验

产品细节

  • 三片式风帽
  • 正面口袋
  • 侧边拼接和下摆采用罗纹设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。